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Президент Украины Петр Порошенко, поздравляя сограждан с Новым годом, напомнил Крыму и Донбассу о том, что Украина — их дом. При этом он поблагодарил США за будущие поставки летальных вооружений и пообещал "открывать огонь" по тем, кто будет нападать на Украину.

"Оптимизм, вера в свою страну, в свои силы — наш главный ресурс. И все будет хорошо. Для этого, как учил владыка Любомир Гузар, нам следует молиться так, будто все зависит от Бога, но работать так, будто все зависит от нас", — сказал украинский лидер.

Он призвал беречь единство страны и не забыл о Крыме и Севастополе, а также о Донбассе. Их он уверил в том, что их дом — Украина.

"Сквозь искусственную линию мои искренние поздравления пусть услышат Крым и Севастополь, Донецк и Луганск. Братья и сестры, ваш дом — Украина", — сказал Порошенко.

При этом он не преминул добавить, что намерен укреплять украинскую армию.

С отдельным поздравлением Порошенко обратился к США, которые одобрили поставки Киеву современного оборонительного вооружения, Канаду, которая включила Украину в список стран, которым разрешено поставлять летальное оружие, а также к Евросоюзу, которые в очередной раз продлил антироссийские санкции.

Не обошлась поздравительная речь и без упоминания главного достижения Украины за минувший год — установления безвизового режима с ЕС. Порошенко отметил, что уже сотни тысяч украинцев воспользовались безвизовым режимом и еще миллионы сделают это в будущем.

В заключение Порошенко отметил необходимость ускорить темпы роста экономики и добиться повышения уровня жизни, ощутимого для всех украинцев. Со своей стороны он пообещал обеспечить условия не только для экономического роста, но и для политического возвышения страны. Под конец поздравления даже прозвучали довольно угрожающие слова:

"У тех, кто хочет поджечь дом с середины, следует отобрать спички, а по тем, кто будет нападать на нас снаружи, наоборот — открывать огонь", — заключил Порошенко.

В России заявления украинского президента восприняли критически. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков обратил внимание на то, что Порошенко назвал Украину домом для жителей Крыма и Донбасса.

"После нескольких лет обстрелов и полной блокады жители Донбасса услышали от Порошенко, что "их дом — Украина". У цинизма, похоже, нет границ", — написал сенатор в своем микроблоге в Twitter.

Фото: сайт президента Украины