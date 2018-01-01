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В американском штате Нью-Джерси 16-летний подросток в новогоднюю ночь устроил стрельбу, в результате которой погибли четыре человека. Об этом пишет NY Daily News.

По официальным данным, подозреваемый застрелил своих родителей, 18-летнюю сестру и 70-летнего друга семьи, который в тот момент гостил в доме. Он также ранил родного брата и дедушку. Сейчас они находятся в больнице.

Подозреваемый был арестован. Отмечается, что он не оказал сопротивления при задержании. Молодому человеку уже предъявили обвинения в убийстве четырех человек и незаконном хранении оружия.

Фото: pixabay.com