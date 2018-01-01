В США подросток в канун Нового года расстрелял свою семью (3)
В мире | 1 января 2018 года, 21:19
В американском штате Нью-Джерси 16-летний подросток в новогоднюю ночь устроил стрельбу, в результате которой погибли четыре человека. Об этом пишет NY Daily News.
По официальным данным, подозреваемый застрелил своих родителей, 18-летнюю сестру и 70-летнего друга семьи, который в тот момент гостил в доме. Он также ранил родного брата и дедушку. Сейчас они находятся в больнице.
Подозреваемый был арестован. Отмечается, что он не оказал сопротивления при задержании. Молодому человеку уже предъявили обвинения в убийстве четырех человек и незаконном хранении оружия.
Фото: pixabay.com
Источник: РИА Новости
По версии следствия, 1 января этого года, 16-летний житель селения Верхняя Балкария, встретив с матерью Новый год, отправился с друзьями погулять и, распив с ними спиртные напитки, вернулся домой. Мать, увидев, что сын находится в состоянии алкогольного опьянения, сделала ему замечание, которое он проигнорировал, после чего толкнула его в плечо. "Восприняв действия матери как личную обиду и находясь под воздействием спиртного, молодой человек нанес ей несколько ударов кулаками в лицо, от которых она потеряла сознание", — говорится в сообщении. Затем подросток взял столовый нож на кухне и нанес им матери множество ударов в область лица и шеи. В результате женщина скончалась на месте происшествия.