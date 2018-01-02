В новогоднюю ночь во Франции были сожжены более тысячи автомобилей (2)
В мире | 2 января 2018 года, 07:47
В МВД Франции подсчитали, что в новогоднюю ночь в стране сожгли 1031 автомобиль. Соответствующий релиз размещен в твиттере ведомства.
Этот показатель оказался ниже, чем в 2012 и 2013 годах.
За совершение противоправных действий сотрудниками правоохранительных органов были арестованы 510 человек, 349 — задержаны.
Всего во Франции правопорядок в ночь на 1 января обеспечивали около 140 тысяч представителей силовых ведомств.
Источник: Газета.ru
О, какой прогресс для демократии Гейропы! Всего каких-то 1031 машин сгорело. Фигня.