В новогоднюю ночь во Франции были сожжены более тысячи автомобилей (2)

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В мире | 2 января 2018 года, 07:47

В МВД Франции подсчитали, что в новогоднюю ночь в стране сожгли 1031 автомобиль. Соответствующий релиз размещен в твиттере ведомства.

Этот показатель оказался ниже, чем в 2012 и 2013 годах.

За совершение противоправных действий сотрудниками правоохранительных органов были арестованы 510 человек, 349 — задержаны.

Всего во Франции правопорядок в ночь на 1 января обеспечивали около 140 тысяч представителей силовых ведомств.

Источник: Газета.ru
Комментарии 2
Sedna1 час назад
Этот показатель оказался ниже, чем в 2012 и 2013 годах.--------------------

О, какой прогресс для демократии Гейропы! Всего каких-то 1031 машин сгорело. Фигня.
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Фигня какая49 минут назад
Во Франции сгорело 1000 автомашин,в Ливерпуле 1400. Нормально,это же Европа,развлекаются и по-тихому дуреют, загнивают и тупят. Скоро и самой Европы не станет.
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