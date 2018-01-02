В мире |

Жители новозеландского города Коромандел нашли креативный способ преодоления запрета на употребление алкоголя в общественных местах, в том числе на пляжах, во время новогодних праздников.

"Кажется, киви способны на все ради того, чтобы выпить на пляже", - пишет Stuff, употребляя ироничное прозвище новозеландцев.

По данным издания, несколько участников вечеринки во время отлива в воскресенье, 31 декабря, построили искусственный остров в устье реки Тайруа. Когда вода вернулась, на острове были стол, скамейки, сумка-холодильник с выпивкой и несколько довольных горожан, которые объявили, что находятся в нейтральных водах и не подчиняются городским властям.

New Year's revellers build sandcastle in Coromandel estuary to avoid liquor ban https://t.co/u9yWIh4h9K pic.twitter.com/VdQnfoMBRb — Stuff.co.nz News (@NZStuff) 31 декабря 2017 г.

Всю новогоднюю ночь островитяне провели за своим столом, наблюдая за фейерверками, которые запускали на берегу.

Мэр города Коромандел Сандра Гуди, комментируя забавное происшествие, рассказала, что ей очень нравится изобретательный характер соотечественников. Главный инспектор полиции восточной части района Уаикато Джон Келли также отдал должное творческому и остроумному подходу к подготовке вечеринки. "Если бы я знал, я бы, наверное, присоединился к ним", - пошутил он.

Песчаный остров все еще оставался неповрежденным утром в понедельника, 1 января.

Город Коромандел находится на одноименном полуострове в Новой Зеландии неподалеку от Оклендского вулканического поля. Этот полуостров является излюбленным местом отдыха хиппи, а также представителей субкультур, выступающих за единение с природой, экологическую ответственность и предпочитающих альтернативный стиль жизни. Также туристов привлекают легенды о местном родиче "снежного человека" - Мохо.