Жители новозеландского города Коромандел нашли креативный способ преодоления запрета на употребление алкоголя в общественных местах, в том числе на пляжах, во время новогодних праздников.

"Кажется, киви способны на все ради того, чтобы выпить на пляже", - пишет Stuff, употребляя ироничное прозвище новозеландцев.

По данным издания, несколько участников вечеринки во время отлива в воскресенье, 31 декабря, построили искусственный остров в устье реки Тайруа. Когда вода вернулась, на острове были стол, скамейки, сумка-холодильник с выпивкой и несколько довольных горожан, которые объявили, что находятся в нейтральных водах и не подчиняются городским властям.

New Year's revellers build sandcastle in Coromandel estuary to avoid liquor ban https://t.co/u9yWIh4h9K pic.twitter.com/VdQnfoMBRb