"Верные друзья" минобороны РФ поздравили россиян с Новым годом
В мире | 2 января 2018 года, 12:16
Министерство обороны России поздравило россиян с Новым годом с помощью видео со служебными собаками. Ролик с «верными друзьями» доступен на YouTube-странице ведомства.
На кадрах показывают обучение как щенков, так и уже взрослых собак. Ролик сняли в 470-м учебном центре служебного собаководства Вооруженных сил России.
1 января в Минобороны сообщили, что радиотехнические войска Воздушно-космических сил в 2017 году выследили 600 тысяч разных воздушных объектов.
Ранее глава оборонного ведомства Сергей Шойгу поздравил россиян с Новым годом.
Праздничное поздравление Министра обороны Российской Федерации Сергея #Шойгу с наступающим Новым годом pic.twitter.com/1wNLprHryt— Минобороны России (@mod_russia) 31 декабря 2017 г.
Источник: Lenta.ru