Польша не будет принимать беженцев (1)

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В мире | 2 января 2018 года, 13:03

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире телеканала TVP Info заявил о том, что страна не будет принимать беженцев из стран Северной Африки и Ближнего Востока.

«Мы неизменно стоим на позиции, что не будем принимать беженцев, мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки. Это наше суверенное решение», — сказал политик.

При этом он подчеркнул, что Польша «снимает напряженность на восточных рубежах Евросоюза», принимая на своей территории украинских мигрантов.

В октябре министр внутренних дел Польши Мариуш Блащак заявил, что страна не станет принимать беженцев по программе ЕС, так как у них достаточно украинцев.

Эксперт Совета по международным делам Станислав Кувалдин в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал отказ стран Вышеградской четвёрки (Польши, Чехии, Словакии и Венгрии. — RT) принимать прописанное квотами ЕС число мигрантов.

Фото: twitter.com

Источник: Russia Today
Комментарии 1
Alex42 минуты назад
Ну вдогонку большой Пшек пусть объяснит, шо цэ таке Евросоюз ?Это я буду,это я не буду.Понятно.Самую большую МЗДУ от ЕС на сельское хозяйство в последние годы получала именно эта вонючая Польша.Это я БУДУ.А арабов пусть немцы обустраивают,мы не хотим.Бриты были правы ,надо осюда делать ноги ....получился опять колхоз ,каждый за свою поляну переживает в первую очередь...
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