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Телеведущая Ксения Собчак, собирающаяся участвовать в выборах президента России как кандидат «против всех», удивила многих опубликованным в «Инстаграме». На записи с пометкой «Рублевка» она в компании своего мужа Максима Виторгана и еще одного мужчины с бутылкой танцует под музыку у входа в православный храм.

"Пусси Райот уже не те", - гласит подпись к видео. Собчак уточнила, что видео о том, как прошла новогодняя ночь.

Несколько дней назад в Instagram телеведущей появилось видео с одним из основателей "Квартета И" Ростиславом Хаитом. Третий участник танца напротив храма, к слову, похож на него.

Что именно хотела сказать этим видео Собчак, ранее сделавшая шаг в большую политику, мало кто понял. В комментариях пишут "зажрались", "мне она больше не интересна", спрашивают, что именно пляшущие хотели высмеять, говорят, что собирались голосовать, а теперь не станут. И, конечно же, "комментаторы" предлагают им устроить танцы у мечети и синагоги намекая, что там такое может и "не прокатить". Также появилось много нецензурных откликов.

Позднее Собчак запись удалила.

В РПЦ поступок Собчак охарактеризовали как "выходку", передает радиостанция "Говорит Москва".

Ранее Ксения Собчак опубликовала в Instagram шуточное поздравительное обращение к россиянам.

"С Новым Годом вас, Россияне! И помните,что все глупости в этом мире делаются с серьезным выражением лица ", - сказано в сообщении.

Фото: instagram.com/xenia_sobchak