Премьер Эстонии поздравил жителей страны на русском (21)

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В мире | 2 января 2018 года, 21:00

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас поздравил жителей страны на русском языке.

"2017 год стал не только годом принятия многих решений правительства, направленных на улучшение жизни людей, но и председательства Эстонии в Совете ЕС, началом празднования столетия Эстонской республики. Желаю всем удачи и успехов в наступающем году!", - написал премьер на своей странице Facebook.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас стал первым в стране главой правительства, который завел в социальной сети Facebook официальную страничку на русском языке.

Он разместил в Facebook видеоприветствие, в котором заявил, что теперь русскоговорящие жители Эстонии смогут узнавать о его делах на посту премьер-министра на родном языке.

Комментарии 21
Светлана1 час назад
Ну до чего же приятно послушать!
А наши нацистские уроды только Новый год, знай, портят.
Пол-страны русских - на русском хрен поздравят. Валстс валоду переломится!
3
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Патриот 1 час назад
Уважение премьер министру! Перееду жить в Эстонию, подальше от латышских профашистов.
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КоТТ1 час назад
Красавчик,вот на кого ровняться надо.
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