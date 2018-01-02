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Премьер-министр Эстонии Юри Ратас поздравил жителей страны на русском языке.

"2017 год стал не только годом принятия многих решений правительства, направленных на улучшение жизни людей, но и председательства Эстонии в Совете ЕС, началом празднования столетия Эстонской республики. Желаю всем удачи и успехов в наступающем году!", - написал премьер на своей странице Facebook.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас стал первым в стране главой правительства, который завел в социальной сети Facebook официальную страничку на русском языке.

Он разместил в Facebook видеоприветствие, в котором заявил, что теперь русскоговорящие жители Эстонии смогут узнавать о его делах на посту премьер-министра на родном языке.