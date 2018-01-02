В США звезды шоу-бизнеса основали движение в защиту от сексуальных домогательств (1)

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В мире | 2 января 2018 года, 15:50

Работницы американской киноиндустрии, телевидения и театра заявили 1 января о создании общественного движения под названием Time's Up, целью которого будет защита женщин по всей территории США от сексуальных домогательств и гендерной дискриминации.

Как отмечается в заявлении, опубликованном на сайте Time's Up, инициативу поддержали не менее 300 женщин, работающих в сфере шоу-бизнеса: актрис, сценаристов, режиссеров, продюсеров и руководителей компаний. В их числе актрисы Натали Портман, Эмма Стоун, Риз Уизерспун, Мерил Стрип, Эшли Джадд, Рашида Джонс, Ева Лонгория, Америка Феррера, Керри Вашингтон, Кейт Бланшетт и другие.

В числе основателей движения - сценарист, режиссер и продюсер Шонда Раймс, известная как создатель телесериалов "Анатомия страсти", "Скандал" и "Как избежать наказания за убийство".

Среди задач, которые ставит перед собой движение, - оказание юридической поддержки подвергшимся домогательствам женщинам, профессии которых не входят в число наиболее престижных.

Это, в частности, уборщицы, работницы ферм, фабрик, ресторанов и гостиниц. Движение Time's Up намерено также оказывать поддержку и мужчинам, пострадавшим от домогательств, сообщает BBC.

На эти цели предполагается выделять средства из фонда в размере 13 млн долларов. Он пополяется добровольными пожертвованиями, передает ТАСС.

13 миллионов долларов удалось собрать всего за 12 дней через интернет-платформу GoFundMe.

Участницы Time's Up, общее количество которых превысило 1000 человек, также намерены добиваться принятия более строгих законов в данной сфере. Речь, в частности, идет о введении норм, согласно которым с компаний, где имеют место случаи домогательств, взыскивались бы штрафы.

Кроме того, движение намерено попытаться изжить практику заключения с пострадавшими от указанных действий женщинами секретных соглашений, по условиям которых они не могут разглашать информацию о произошедшем.

Источник: newsru.com

Комментарии 1
Alex3 часа назад
Боже ,что ждёт Америку...Даже "кремлёвские хакеры" столько не натворили...безумная страна,пытается законами победить уже природу естества ...и самое смешное именно Запад сам узаконил порноиндустрию ,сейчас узаканивает потихоньку марихуану ,сексотклонения и извращения тоже становятся нормой жизни - и тут противодвижение.Вы чо дЭвушки ?Легче уничтожить саму Америку ,потому что вы повязли по самые свои сиськи чё можно,чё низззяя,что по закону,а за что - в тюрьму.Шведы правдв преуспели больше по Новый год.Преуспели в глупости конечно...
Много веков назад великий Пифагор искал магическое число,которое бы гармонично связало окружность и прямые линии.Он нашёл приближение ,своё знаменитое Пи...Но это оказалось это невозможно .Так же ,как и отвадить нормального мужика,смотреть ( и возможно желать) любую женщину ...Так придумал Всевышний...Иначе жизнь на этой грешной Земле и закончится...
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