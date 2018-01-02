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Работницы американской киноиндустрии, телевидения и театра заявили 1 января о создании общественного движения под названием Time's Up, целью которого будет защита женщин по всей территории США от сексуальных домогательств и гендерной дискриминации.

Как отмечается в заявлении, опубликованном на сайте Time's Up, инициативу поддержали не менее 300 женщин, работающих в сфере шоу-бизнеса: актрис, сценаристов, режиссеров, продюсеров и руководителей компаний. В их числе актрисы Натали Портман, Эмма Стоун, Риз Уизерспун, Мерил Стрип, Эшли Джадд, Рашида Джонс, Ева Лонгория, Америка Феррера, Керри Вашингтон, Кейт Бланшетт и другие.

В числе основателей движения - сценарист, режиссер и продюсер Шонда Раймс, известная как создатель телесериалов "Анатомия страсти", "Скандал" и "Как избежать наказания за убийство".

Среди задач, которые ставит перед собой движение, - оказание юридической поддержки подвергшимся домогательствам женщинам, профессии которых не входят в число наиболее престижных.

Это, в частности, уборщицы, работницы ферм, фабрик, ресторанов и гостиниц. Движение Time's Up намерено также оказывать поддержку и мужчинам, пострадавшим от домогательств, сообщает BBC.

На эти цели предполагается выделять средства из фонда в размере 13 млн долларов. Он пополяется добровольными пожертвованиями, передает ТАСС.

13 миллионов долларов удалось собрать всего за 12 дней через интернет-платформу GoFundMe.

Участницы Time's Up, общее количество которых превысило 1000 человек, также намерены добиваться принятия более строгих законов в данной сфере. Речь, в частности, идет о введении норм, согласно которым с компаний, где имеют место случаи домогательств, взыскивались бы штрафы.

Кроме того, движение намерено попытаться изжить практику заключения с пострадавшими от указанных действий женщинами секретных соглашений, по условиям которых они не могут разглашать информацию о произошедшем.

Источник: newsru.com