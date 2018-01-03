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Санкции в отношении КНДР возымели действие, считает президент США Дональд Трамп. Об этом он написал в Twitter.

«Санкции и другое давление начали оказывать большое влияние, — сказал Трамп. — Человек-ракета (лидер КНДР Ким Чен Ын — Mixnews) впервые хочет поговорить с Южной Кореей. Возможно, это хорошая новость, возможно, нет — увидим!»

Sanctions and “other” pressures are beginning to have a big impact on North Korea. Soldiers are dangerously fleeing to South Korea. Rocket man now wants to talk to South Korea for first time. Perhaps that is good news, perhaps not - we will see! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 января 2018 г.

Сеул 2 января предложил Пхеньяну провести переговоры на высоком уровне. В том числе об Олимпиаде 2018 года, которая пройдет в феврале в южнокорейском Пхенчхане.

Предложение прозвучало после новогодней речи Ким Чен Ына, где северокорейский лидер допустил, что страна отправит на Игры своих спортсменов.

В конце декабря США в очередной раз расширили санкции в отношении КНДР, ранее аналогичный шаг предприняли в Совете Безопасности ООН.

Это стало ответом на новые испытания северокорейских баллистических ракет: КНДР провела пуски в ноябре и сентябре.