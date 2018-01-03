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В ушедшем году авиаперевозчики не зафиксировали ни одного несчастного случая со смертью пассажира на коммерческих рейсах. При этом всего при перелете погибло 79 человек, но эти жертвы относятся к грузовым рейсам и малой авиации с турбовинтовыми двигателями.

О рекорде, поставленном гражданской реактивной коммерческой авиацией, сообщает голландская консалтинговая фирма To70 и Aviation Safety Network. По их данным, в течение 2017 года на коммерческих рейсах не погиб ни один пассажир авиалайнера. Это означает, что прошедший год стал "самым безопасным в истории авиации", подчеркнул представитель To70 Эдриан Янг.

По расчетам этой компании, вероятность несчастного случая со смертельным исходом на борту пассажирского лайнера составляет 1 на 16 миллионов полетов.

В Aviation Safety Network также отметили, что в 2017 году было зафиксировано 10 инцидентов с лайнерами, в которых погибли суммарно 79 человек. Причем 35 из них получили смертельные травмы на земле, а 44 - в воздухе, пишет The South China Morning Post.

Последняя авиакатастрофа произошла в самом конце ушедшего года, 31 декабря, в районе города-курорта Пунта-Ислита в Коста-Рике. Там через несколько минут после взлета разбился в гористой местности легкий одномоторный турбовинтовой самолет Cessna 208B Grand Caravan. При этом погибли 12 находившихся на борту людей, в том числе семья из пяти человек.

А самая крупная авиакатастрофа 2017-го произошла в январе под Бишкеком в Киргизии. Там грузовой Boeing 747 при заходе на посадку в густом тумане пролетел взлетно-посадочную полосу, фюзеляжем зацепил забор, после чего упал на жилые дома в дачном поселке Дача-Суу в 2 км от аэропорта. В итоге погибло четверо граждан Турции (члены экипажа) и 35 жителей Киргизии, на головы которых упало воздушное судно.

Для сравнения, в 2016 году, согласно статистике, произошло 16 крупных авиакатастроф, в которых погибло 303 человека.

За последние 20 лет число смертей при инцидентах на воздушном транспорте неуклонно снижалось по всему миру. Например, в 2005 году в авиакатастрофах на коммерческих пассажирских авиалиниях погибло 1015 человек.

В США последняя крупная катастрофа со смертельным исходом произошла в феврале 2009-го. Тогда рейс 3407 компании Colgan Air упал за пределами ВПП аэропорта Кларенс-Сентера в штате Нью-Йорк. Погибли 49 человек на борту самолета и один на земле.

В 2016 году в США при инцидентах на воздушном транспорте погибли 412 человек. Но ни один из этих случаев не относился к полетам пассажирских лайнеров.

Последняя крупная авиакатастрофа в мире, сопряженная с массовой гибелью пассажиров, зафиксирована в ноябре 2016 года. Тогда под Медельином (Колумбия) разбился лайнер, на борту которого находился 81 человек, в том числе бразильские футболисты.

А в конце октября 2015-го в Египте потерпел крушение самолет российской авиакомпании "Когалымавиа", везший туристов с курорта Шарм-эш-Шейх в Санкт-Петербург. Погибли 224 человека, в том числе 217 пассажиров. Впоследствии выяснилось, что лайнер был уничтожен взрывом бомбы, заложенной на борту.