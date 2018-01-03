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Число погибших при падении автобуса в пропасть на Панамериканском шоссе в Перу достигло 48. Об этом сообщает издание El Comercio со ссылкой на представителей национальной полиции.

Всего в салоне автобуса находилось 50 человек. Спасательная операция по поиску оставшихся двух человек затруднена из-за прилива.

Автобус упал с высоты 100 метров недалеко от перуанской столицы Лима. Полиция выясняет причины аварии. По одной из версий, произошло столкновение автобуса с другим транспортным средством.

Источник: life.ru