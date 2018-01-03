Число жертв аварии в Перу достигло 48 человек
В мире | 3 января 2018 года, 07:52
Число погибших при падении автобуса в пропасть на Панамериканском шоссе в Перу достигло 48. Об этом сообщает издание El Comercio со ссылкой на представителей национальной полиции.
Всего в салоне автобуса находилось 50 человек. Спасательная операция по поиску оставшихся двух человек затруднена из-за прилива.
Автобус упал с высоты 100 метров недалеко от перуанской столицы Лима. Полиция выясняет причины аварии. По одной из версий, произошло столкновение автобуса с другим транспортным средством.
Источник: life.ru