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Руководство компании Playboy Enterprises, издающей Playboy, заявило, что думает об отказе от печатной версии известного мужского журнала. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

"Мы хотим сосредоточиться на том, что мы называем "мир Playboy", который гораздо обширнее, чем небольшое печатное издание, унаследованное из прошлого", - заявил руководитель Playboy Enterprises Бен Кон.

Разговоры об отказе от печатной версии появились, так как в последние годы выпуск журнала приносил лишь убытки. В итоге тираж Playboy сократился в несколько раз.

Впрочем, у основателя журнала Хью Хефнера, владевшего 35% долей в Playboy Enterprises, и держателями контрольного пакета акций существовала договоренность, что при его жизни будет выходить печатная версия.

После смерти Хефнера другие акционеры решили больше внимания уделить сделкам с использованием бренда Playboy. Например, в планах бизнесменов выпуск различной продукции с фирменным логотипом — головой кролика.

Источник: life.ru