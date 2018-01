В мире |

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует присудить премию "самому продажному и бесчестному СМИ года". Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

"Я объявлю премию самому бесчестному и самому продажному СМИ в понедельник в пять часов. Оцениваться будут бесчестность и плохая подача информации лживыми СМИ. Будьте на связи!", — написал Трамп.

I will be announcing THE MOST DISHONEST & CORRUPT MEDIA AWARDS OF THE YEAR on Monday at 5:00 o’clock. Subjects will cover Dishonesty & Bad Reporting in various categories from the Fake News Media. Stay tuned!