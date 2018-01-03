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Россия стала более уверенной в себе, однако НАТО не хочет новой холодной войны и выступает за политический диалог с Москвой. Об этом в интервью Deutsche Wirtschafts Nachrichten заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Мы должны учитывать тот факт, что мы имеем дело с более самоуверенной Россией. В то же время мы не хотим повторения холодной войны и гонки вооружений, а выступаем за политический диалог с Москвой, хоть он и не прост", — сказал Столтенберг.

При этом генсек НАТО считает, что количество контактов между Россией и альянсом надо увеличивать. В том числе, по линии военных связей. В качестве позитивного момента Столтенберг назвал недавние переговоры с начальником росийского Генштаба Валерием Герасимовым.

В конце декабря 2017 года в НАТО признались, что по активности флота в мировом океане альянс отстает от России. По словам Столтенберга, после окончания войны альянс утратил навыки на море, особенно в деле борьбы с подводными лодками.

Источник: lenta.ru