На трассе около американского города Буффало, расположенного в северо-западной части штата Нью-Йорк, произошло крупнейшее ДТП с участием 35 автомобилей. Об этом сообщает телеканал ABC.

Причиной аварии стали снежные заносы и плохая видимость на дороге.

Всего столкнулись 25 легковушек и 10 большегрузов. В результате произошедшего погиб человек, еще один находится в тяжелом состоянии. На трассе образовалась пробка.

По словам синоптиков, на северо-восток США и восточную часть Канады в ближайшие несколько дней обрушится очередной сильный снежный циклон. Ожидается, что выпадет месячная норма осадков, а также штормовой ветер. При этом не исключается, что температура может опуститься до рекордных 35 градусов мороза.

Источник: lenta.ru

JUST IN: Video of ~100 car pileup on I-90 outside #Buffalo - shot by Kadire Flowers pic.twitter.com/4DvIYqMqJu