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Модель plus size, 32-летняя американка Тесс Холлидей, опубликовала новое откровенное видео в своем Instagram. На нем она предстала перед своими подписчиками почти обнаженной.

На кадрах пышнотелая молодая мама сбрасывает с себя прозрачный халатик и остается в нижнем белье.

Подписчики 155-килограммовой американки отреагировали на "постельное" видео неоднозначно. Одни пользователи довольны внешностью Холлидей и желают ей удачи в работе, а другие советуют избавиться от лишних килограммов. Они считают, что ей стоит ради своего здоровья и будущего своего сына заняться собой. Данный пост за пару дней набрал более 130 000 лайков.

Источник: life.ru

Фото: instagram.com/tessholliday