Глава самой крупной религиозной организации мормонов Церкви Иисуса Христа Святых последних дней Томас Спенсер Монсон умер в США. Об этом сообщается в твиттере организации.

Он умер в возрасте 90 лет в окружении своих близких.

President @ThomasSMonson, 90, has passed away peacefully surrounded by family. pic.twitter.com/66qoVrinIW