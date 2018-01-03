В США умер глава мормонов (4)

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В мире | 3 января 2018 года, 15:19

Глава самой крупной религиозной организации мормонов Церкви Иисуса Христа Святых последних дней Томас Спенсер Монсон умер в США. Об этом сообщается в твиттере организации.

Он умер в возрасте 90 лет в окружении своих близких.

В 2008 году он стал 16-м президентом Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Монсон четырежды почетный доктор наук и служил как председатель попечительского совета системы церковного образования. Монсон был активным членом скаутского движения и получил несколько высоких наград от организаций бойскаутов США.

Источник: Газета.ru
Комментарии 4
Местный2 часа назад
Ох для кого-то котел со смолой разогревают...
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Alex3 часа назад
Монсон четырежды почетный доктор наук и служил как председатель попечительского совета системы церковного образования. Монсон был активным членом скаутского движения и получил несколько высоких наград от организаций бойскаутов США.
Ну а что-то существенное он в жизни сделал ?Странная страна,странные люди (субъективно)
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шустрый2 часа назад
Ну помер....и ЧЁ?Нам то от этого что?Новости как то не аллё...
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