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Глава самой крупной религиозной организации мормонов Церкви Иисуса Христа Святых последних дней Томас Спенсер Монсон умер в США. Об этом сообщается в твиттере организации.

Он умер в возрасте 90 лет в окружении своих близких.

President @ThomasSMonson, 90, has passed away peacefully surrounded by family. pic.twitter.com/66qoVrinIW — The LDS Church (@LDSchurch) 3 января 2018 г.

Remembering the life and legacy of President Thomas S. Monson (1927–2018). pic.twitter.com/j683yNQCDx — The LDS Church (@LDSchurch) 3 января 2018 г.

В 2008 году он стал 16-м президентом Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Монсон четырежды почетный доктор наук и служил как председатель попечительского совета системы церковного образования. Монсон был активным членом скаутского движения и получил несколько высоких наград от организаций бойскаутов США.