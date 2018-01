В мире |

В соцсетях высмеяли неудачный наряд супруги американского президента Меланьи Трамп, который она выбрала для новогодней вечеринки в Мар-а-Лаго.

Первая леди пришла на мероприятие в блестящем розовом платье, расшитом цветами. Пользователи сети раскритиковали его в пух и прах — кому-то не понравился его цвет, кому-то странная форма, а некоторые и вовсе предложили дизайнеру вернуть Меланье деньги.

"Где ты взяла это платье? Ужасно! И эти туфли!" — написал @JohnRCoby.

"Платье от Erdem продается за 5 500 долларов в люксовом бутике Browns. На ком оно смотрится лучше всего? 1)На пасхальном кролике 2)В качестве занавески для душа 3)На Данай Гурира 4)На Меланье Трамп", — отметила @OFDHILLARY2016.

Erdem dress retailed for $5,500 at luxury retailer Browns.

Who wore it best?

1) The Bunny Rabbit

2) The Shower Curtain

3) Danai Gurira

4) Melania Trump pic.twitter.com/PyiWsCiiBv