Фотограф Обамы показал "ядерную кнопку" на столе президента США (1)
В мире | 3 января 2018 года, 17:32
Бывший фотограф экс-президента США Барака Обамы Пит Соуза опубликовал в своем инстаграме два архивных снимка.
На одном из них изображен «ядерный чемоданчик», который сотрудник Белого дома поднимает на борт номер один.
Следующей стала фотография с загадочной красной кнопкой на столе президента США. Рядом с ней стоит табличка с надписью «Тяжелые решения даются с трудом».
«К счастью, красная кнопка на столе [президента] нужна для вызова помощника, а не для начала войны», — подписал фотографию Соуза.
Фотограф сделал публикации в инстаграме после того, как нынешний президент США Дональд Трамп решил помериться «ядерными кнопками» с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Источник: Газета.ru
Мдя....такую кнопку только чёрным хреном и нажимать....типа фуем по столу....
2
Ответить