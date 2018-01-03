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Бывший фотограф экс-президента США Барака Обамы Пит Соуза опубликовал в своем инстаграме два архивных снимка.

На одном из них изображен «ядерный чемоданчик», который сотрудник Белого дома поднимает на борт номер один.

Следующей стала фотография с загадочной красной кнопкой на столе президента США. Рядом с ней стоит табличка с надписью «Тяжелые решения даются с трудом».

«К счастью, красная кнопка на столе [президента] нужна для вызова помощника, а не для начала войны», — подписал фотографию Соуза.

Фотограф сделал публикации в инстаграме после того, как нынешний президент США Дональд Трамп решил помериться «ядерными кнопками» с лидером КНДР Ким Чен Ыном.