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Бутылку водки стоимостью более €1 млн украли из бара «Кафе 33» в Копенгагене. Об этом сообщает телеканал TV-2.

О пропаже драгоценного экземпляра рассказал владелец заведения и коллекционер Бриан Ингберг.

Речь идет о бутылке, в оформлении которой использованы три килограмма золота и три килограмма серебра. Ингберг рассказал, что полгода назад взял ее напрокат у латвийской компании Dartz Motorz.

«Я очень огорчен. Она была вишенкой на торте моей коллекции. Из 1,2 тыс. бутылок, которые у меня есть, она была особенной», — сказал коллекционер.

Об инциденте Ингберг рассказал полиции. Также появились снимки с камер наблюдения во время кражи: на них двое изображены двое мужчин в кепках. Ингберг подозревает, что у воров были копии ключей от кафе. Он также отметил, что из всей коллекции неизвестные забрали только самый дорогой экземпляр, после чего поспешно скрылись.