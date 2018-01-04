СМИ: в Сирии исламисты уничтожили семь российских самолетов (2)
Как сообщается, вследствие обстрела «были уничтожены, как минимум, четыре фронтовых бомбардировщика Су-24, два многоцелевых истребителя Су-35С и один военно-транспортный самолет Ан-72».
Также был уничтожен склад боеприпасов, сдетонировавший после попадания минометного снаряда.
По данным издания, ранения могли получить более десяти военнослужащих.
Источники не привели дополнительных подробностей.
В Минобороны России инцидент пока не комментировали. Отмечается, что военные лишь официально подтвердили гибель двух летчиков, пилотировавших в тот день российский вертолет Ми-24. По данным Минобороны, никакого огневого воздействия на вертолет не оказывалось, причиной стала техническая неисправность.
Источник: Газета.ru
Фейкосми зараза проявляет свои метастазы и в центре цивилизации.
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Наверное на этой базе были резиновые C400
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