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Сеул и Пхеньян провели телефонный разговор по линии связи, которая была восстановлена накануне, сообщает "Ренхап".

Представитель Южной Кореи поинтересовался, будет ли КНДР уведомлять о чем-либо, но в Северной Корее ответили отрицательно.

"Если будет что сообщить, мы свяжемся с вами", — сказал представитель КНДР.

КНДР снова открыла приостановленную "горячую линию" на следующий день после того, как в Сеуле предложили переговоры на высоком уровне.