Сеул и Пхеньян вновь поговорили по "горячей линии"
В мире | 4 января 2018 года, 08:54
Сеул и Пхеньян провели телефонный разговор по линии связи, которая была восстановлена накануне, сообщает "Ренхап".
Представитель Южной Кореи поинтересовался, будет ли КНДР уведомлять о чем-либо, но в Северной Корее ответили отрицательно.
"Если будет что сообщить, мы свяжемся с вами", — сказал представитель КНДР.
КНДР снова открыла приостановленную "горячую линию" на следующий день после того, как в Сеуле предложили переговоры на высоком уровне.