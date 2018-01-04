Ученые разработали технологию, позволяющую обнаружить опухоль без биопсии
Ученые из американского штата Техас разработали новую технологию магнитно-резонансной визуализации, которая позволит диагностировать опухоль без болезненной биопсии. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале The Journal of Urology.
Сообщается, что технология имеет название многопараметрической МРТ (мпМРТ). Она также будет способна получить информацию о жире в опухоли и активности Т2-сигнала и получить снимки почечных масс.
Однако, как отмечают медики, новая технология не заменит классическую, но может стать дополнительным методом диагностики. МпМРТ будет способна обнаружить злокачественную опухоль с точностью до 80 процентов.
"Некоторые пациенты даже предпочитают отказаться от биопсии, чтобы избежать боли", - сказал Джефри Кадедду, соавтор исследования.
Источник: life.ru
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