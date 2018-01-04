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Власти Австралии легализовали использование марихуаны для медицинских нужд. Отмечается, что правительство приняло решение разрешить местным компаниям поставки наркотического вещества для производства лекарственных препаратов.

Министр здравоохранения Грег Хант объяснил это намерением содействовать "развитию внутреннего производства медицинского каннабиса в контексте растущей конкуренции, которую составляют импортные продукты".

Он также отметил, что руководство страны намерено "под надёжным контролем" осуществлять поставки качественных препаратов пациентам страны.

Источник: life.ru

Фото: pixabay.com