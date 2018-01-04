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Необычная прическа президента США Дональда Трампа появилась после проведения процедуры по борьбе с облысением. Об этом сообщает журналист Майкл Вулф со ссылкой на дочь Трампа Иванку.

Отмечается, что после операции у главы страны осталась абсолютно лысая макушка, окруженная волосами по бокам и спереди. Прическа делается таким образом, чтобы прикрыть центральную часть — шевелюра зачесывается назад и закрепляется гелем.

Кроме того, Иванка рассказывала журналисту о цвете волос отца, который получается в результате окрашивания не слишком качественным средством.

По ее словам, оттенок становится темнее в зависимости от того, насколько долго держать краситель.

"Из-за нетерпеливости Трампа и выходит такой оранжевый блонд", — цитирует New York Post отрывок из новой книги Вулфа.

Прическа Дональда Трампа уже долгое время является предметом обсуждения в социальных сетях. Многие пользователи считали, что он носит парик.

Однако в прошлом году ведущий юмористической программы The Tonight Show телеканала NBC с разрешения Трампа взлохматил ему волосы и тем самым доказал их натуральность.

Источник: ria.ru