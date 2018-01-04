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Американское аэрокосмическое агентство NASA опубликовало фотографию Земли и Луны, сделанное исследовательским зондом OSIRIS-REx по пути к астероиду Бенну. В задачи зонда входит картографирование астероида и возвращение образцов его вещества на Землю.

Ожидается, что аппарат достигнет своей цели в декабре 2018 года, а уже в августе начнет научные исследования. Составное изображение Земли и Луны было получено камерой зонда MapCam 2 октября 2017 года, когда аппарат находился на удалении 5 млн километров от нашей планеты.

Для создания изображения было использовано три разных снимка в различных фильтрах.

Источник: gazeta.ru