Зонд сфотографировал Землю и Луну с удаления 5 млн километров (1)
В мире | 4 января 2018 года, 15:34
Американское аэрокосмическое агентство NASA опубликовало фотографию Земли и Луны, сделанное исследовательским зондом OSIRIS-REx по пути к астероиду Бенну. В задачи зонда входит картографирование астероида и возвращение образцов его вещества на Землю.
Ожидается, что аппарат достигнет своей цели в декабре 2018 года, а уже в августе начнет научные исследования. Составное изображение Земли и Луны было получено камерой зонда MapCam 2 октября 2017 года, когда аппарат находился на удалении 5 млн километров от нашей планеты.
Для создания изображения было использовано три разных снимка в различных фильтрах.
Источник: gazeta.ru
Этого не может быть! Как же так??? Это фотошоп! ЗЕМЛЯ ПЛОСКАЯЯЯЯЯ!!!!!!!!!!!!!
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