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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен укреплять юридические меры защиты демократической жизни страны от ложных новостей.

"Мы будем развивать наш юридический механизм для защиты демократической жизни от этих ложных новостей", - отметил Макрон в своем новогоднем поздравлении прессе, которое транслировал телеканал France 24.

"Платформы (социальных сетей - ИФ) будут обязаны действовать с повышенной прозрачностью, что касается всего спонсоризуемого содержания, чтобы сделать публичным достоянием данные о рекламодателях и тех, кто их контролирует, но также, чтобы ограничить суммы, выделяемые на такое содержание", - сказал французский президент.

Он объявил о подготовке закона, направленного против ложных новостей. Макрон сообщил, что в скором времени будет представлен проект закона для борьбы против ложных новостей в интернете, особенно в выборный период.

"Вы никогда не услышите, чтобы я плохо отзывался о СМИ", - заверил президент Франции.

В феврале 2017 года в преддверии выборов в штабе Макрона заявили о кибератаках, якобы связанных с Россией. Заявления о причастности к ним Москвы в Кремле назвали абсурдом.

Источник: interfax.ru