Специалисты назвали лучшие смартфоны 2017 года (1)
В мире | 4 января 2018 года, 17:52
Специалисты портала 4PDA назвали самые лучшие смартфоны 2017 года. При этом учитывались сразу три ценовых диапазона.
Тесты проводились среди флагманов, гаджетов среднего уровня и бюджетников.
Среди флагманов пальма первенства досталась Samsung Galaxy S8.
Специалисты поставили на первое место надежность биометрической системы защиты гаджета — сканера радужной оболочки глаза, великолепные фотоснимки и качество интеллектуального помощника Bixby.
В среднем ценовом диапазоне лидером оказался Honor 9. Его процессор, по мнению экспертов портала, "потянул" даже самые требовательные игры на уровне флагманов.
Лучшим бюджетником оказался Xiaomi Redmi Note 4x.
Источник: ren.tv
Фото: pixabay.com
Китайцы молодцы,скоро всех уделают.
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