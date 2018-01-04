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Специалисты портала 4PDA назвали самые лучшие смартфоны 2017 года. При этом учитывались сразу три ценовых диапазона.

Тесты проводились среди флагманов, гаджетов среднего уровня и бюджетников.

Среди флагманов пальма первенства досталась Samsung Galaxy S8.

Специалисты поставили на первое место надежность биометрической системы защиты гаджета — сканера радужной оболочки глаза, великолепные фотоснимки и качество интеллектуального помощника Bixby.

В среднем ценовом диапазоне лидером оказался Honor 9. Его процессор, по мнению экспертов портала, "потянул" даже самые требовательные игры на уровне флагманов.

Лучшим бюджетником оказался Xiaomi Redmi Note 4x.

Источник: ren.tv

Фото: pixabay.com