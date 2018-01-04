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Фотографии замерзшего Ниагарского водопада разошлись по Интернету десятками тысяч, однако за необычным явлением, причиной которого является холодный арктический воздух, стоят тяжелые последствия для людей и дикой природы на всем Северо-Востоке США.

Уже несколько десятков человек пострадали и несколько погибли от серьезного переохлаждения в Мичигане, штатах Мэн и Массачусетс.

Вместе с необычно сильными для Северо-Востока США морозами (до –30 градусов) на территорию страны арктический циклон принёс и обильные снегопады. В отдельных районах всего за пару дней выпало до 20 сантиметров снега.

Помимо людей от сильного холода страдает и дикая природа - у побережья острова Кейп-Код, самой восточной точки штата Массачусетс, местные жители нашли замёрзших насмерть прямо в океанской воде акул.

Резкое изменение климата наносило подобный вред людям и окружающей среде неоднократно — последняя "эпидемия холода" зарегистрирована в США в 2014 году. Четыре года назад от арктического циклона погибло не менее 30 человек в разных штатах.

Источник: life.ru