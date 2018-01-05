США в 2017 году приняли рекордно низкое число беженцев
За год президентства Дональда Трампа Соединённые Штаты приняли рекордно низкое число беженцев. Об этом сообщает USA Today со ссылкой на официальные данные.
Отмечается, что количество беженцев, которые были приняты США в 2017 году, составило 29 022 человека.
При этом подчёркивается, что в 2002 году резкий спад в количестве принятых в страну беженцев был вызван событиями 11 сентября 2001 года.
По данным издания, число беженцев, прибывающих в США, будет снижаться и в наступившем году из-за установленного Трампом годового лимита в 45 тыс. человек.
В марте американский лидер подписал обновлённый иммиграционный указ, согласно которому в страну временно запрещается въезд гражданам Сирии, Йемена, Судана, Ливии, Сомали и Ирана.
On today's #fontpage: @realDonaldTrump's tweets are shots heard round the world; U.S. closes door to multitude of refugees pic.twitter.com/Q8OmUogx7T— USA TODAY (@USATODAY) 4 января 2018 г.