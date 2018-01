В мире |

За год президентства Дональда Трампа Соединённые Штаты приняли рекордно низкое число беженцев. Об этом сообщает USA Today со ссылкой на официальные данные.

Отмечается, что количество беженцев, которые были приняты США в 2017 году, составило 29 022 человека.

При этом подчёркивается, что в 2002 году резкий спад в количестве принятых в страну беженцев был вызван событиями 11 сентября 2001 года.

По данным издания, число беженцев, прибывающих в США, будет снижаться и в наступившем году из-за установленного Трампом годового лимита в 45 тыс. человек.

В марте американский лидер подписал обновлённый иммиграционный указ, согласно которому в страну временно запрещается въезд гражданам Сирии, Йемена, Судана, Ливии, Сомали и Ирана.

On today's #fontpage: @realDonaldTrump's tweets are shots heard round the world; U.S. closes door to multitude of refugees pic.twitter.com/Q8OmUogx7T