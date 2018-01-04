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Постоянный представитель Ирана при Организации объединенных наций Голямали Хошру направил в ООН официальную жалобу, обвинив США во вмешательстве в дела Исламской Республики и подстрекательстве к насилию. Текст обращения приводит агентство Tasnim.

"В последние дни американская администрация во главе с президентом США нелепым образом усилила свое вмешательство во внутренние дела Ирана под предлогом оказания поддержки единичным протестам", - говорится в письме Совету безопасности ООН и генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

Хошру заявил, что в некоторых случаях протесты "были перехвачены диверсантами", вследствие чего сопровождались "актами бессмысленных убийств", "слепым насилием и безудержным разрушением". "Президент и вице-президент Соединенных Штатов в своих многочисленных абсурдных твитах подстрекали иранцев к участию в подрывных действиях", - говорится в жалобе представителя Ирана.

Он добавил, что "вопиющие акты вмешательства" со стороны американской администрации противоречат нормам международного права, а также принципам и целям Устава ООН. Иранское правительство ожидает, что все государства осудят такие "опасные заявления и политику", заключил Хошру.

Ранее президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter выразил "огромное уважение гражданам Ирана, которые пытаются сместить коррумпированное правительство". Он также пообещал протестующим поддержку Соединенных Штатов, "когда наступит подходящее время". Вице-президент США Майкл Пенс также обещал поддержку участникам акций протестов в Иране, отметив "героическое сопротивление иранского народа, ведущего борьбу с жестоким режимом". 2 января постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон в ближайшие дни инициирует дискуссии по ситуации в Иране в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке и в Совете ООН по правам человека в Женеве. При этом она не уточнила, идет ли речь о созыве экстренного заседания Совбеза или обсуждение состоится в другом формате. При этом она сообщила, что "в настоящий момент" у американской администрации "нет планов односторонних действий" в отношении Ирана.

Постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров, представляя программу работы Совбеза в январе под председательством Астаны, сообщил, что Хейли уже обсудила с ним возможность организации такой встречи, но Иран пока не включен в повестку дня Совета безопасности. При этом Умаров уклонился от ответа на вопрос, видят ли вообще в Астане необходимость созыва встречи по Ирану.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков со своей стороны заявил, что Москва предостерегает Вашингтон от вмешательства во внутренние дела Ирана, и добавил, что происходящие в Исламской Республике процессы не имеют отношения к уставным функциям Совбеза. "Печально, что нашим американским коллегам приходится вновь напоминать азы дипломатии", - цитирует Рябкова ТАСС.

Он также выразил мнение, что США намеренно используют ситуацию в Иране для того, чтобы пытаться подорвать устойчивость Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). "Нынешняя ситуация, когда в Вашингтоне поддаются искушению использовать момент для постановки новых вопросов в отношении СВПД, свидетельствует о преднамеренной попытке расшатывать и подрывать приверженность международного сообщества СВПД. Это не делает чести нашим американским коллегам", - сказал замглавы МИД.

Напомним, антиправительственные протесты начались 28 декабря во втором по величине иранском городе Мешхеде. Митинги прошли по меньшей мере в 20 городах, в том числе в Тегеране, где полиция использовала для разгона протестующих слезоточивый газ и водяные пушки. Участники манифестации протестовали против роста цен, звучали и политические лозунги. В ходе демонстраций были убиты более 20 человек, арестованы свыше 450. Власти Ирана обвинили в организации протестов "врагов Исламской республики", среди которых оказались США, Израиль и Саудовская Аравия. При этом президент Ирана Хасан Рухани назвал американского лидера Дональда Трампа "врагом иранской нации с головы до пят". Мировые СМИ называют протесты в Иране самыми масштабными с 2009 года, правительство республики в свою очередь отказывается считать их массовыми. 3 января командующий Корпусом стражей исламской революции, элитного подразделения вооруженных сил Ирана, Мохаммад Али Джаафари объявил об "окончании смуты и поражении мятежа". После этого объявления в Иране прошли демонстрации в поддержку властей. Государственное телевидение сообщило о подобных крупных акциях в десяти городах.

По словам Джаафари, большинство задержанных в стране участников беспорядков - члены террористических организаций, часть из них действовали "по приказу США, сионистов и саудовского режима" (цитата по РБК). Число протестующих по всей стране, по данным Джаафари, не превышало 15 тысяч человек.

Главнокомандующий иранской армией Абдолрахим Мусави назвал антиправительственные акции "смутой" тех, кто "поверил "великому сатане" (т.е. США - NEWSru.com). По словам Мусави, эта смута "настолько ничтожна", что даже небольшая часть полиции способна "задушить ее в зародыше", приводит его слова "Интерфакс" со ссылкой на иранские СМИ.