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Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что работающие в Польше украинцы спасают конкурентоспособность экономики этой страны. Об этом он написал в твиттере.

«Беженцы — это категория международного права. Им нужно помогать. За два года такой статус в Польше получили 88 украинцев. При этом почти 300 тыс. получили разрешение на работу, а больше 2 млн — визы, потратив несколько миллиардов евро (польская статистика). Мне, как математику, такое соотношение кажется очень привлекательным для польской экономики. Даже не учитывая то, что именно украинцы спасают конкурентоспособность экономики Польши», — написал Климкин.

Ранее власти Польши заявили, что страна приняла большое количество украинцев, однако беженцев из мусульманских стран принимать не будет.