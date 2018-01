В мире |

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил о введении режима ЧС в связи с экстремальными погодными условиями.

«Я объявляю режим чрезвычайного положения в Нью-Йорке, Уэстчестере и на Лонг-Айленде в связи с экстремальными погодными условиями», — написал он в своём Twitter.

Drifting snow in Patchogue. Tough to walk sidewalks; tougher in the roads pic.twitter.com/B3WSxO9R4U