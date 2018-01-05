Нью-Йорк завалило снегом: объявлен режим ЧС (2)
В мире | 5 января 2018 года, 08:09
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил о введении режима ЧС в связи с экстремальными погодными условиями.
«Я объявляю режим чрезвычайного положения в Нью-Йорке, Уэстчестере и на Лонг-Айленде в связи с экстремальными погодными условиями», — написал он в своём Twitter.
Drifting snow in Patchogue. Tough to walk sidewalks; tougher in the roads pic.twitter.com/B3WSxO9R4U— GREG CERGOL4NY (@GREGCERGOL4NY) January 4, 2018
Ранее мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио заявил, что все школы в городе будут закрыты из-за снежного бурана.
Источник: Russia Today
Аминь.
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А что такое снег?
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