Нью-Йорк завалило снегом: объявлен режим ЧС (2)

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В мире | 5 января 2018 года, 08:09

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил о введении режима ЧС в связи с экстремальными погодными условиями.

«Я объявляю режим чрезвычайного положения в Нью-Йорке, Уэстчестере и на Лонг-Айленде в связи с экстремальными погодными условиями», — написал он в своём Twitter.

Ранее мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио заявил, что все школы в городе будут закрыты из-за снежного бурана.

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Источник: Russia Today
Комментарии 2
Sedna1 час назад
Аминь.
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латвиец54 минуты назад
А что такое снег?
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