В мире |

Трампа" журналист Майкл Уолфф сообщил, что его издатель не только не планирует отказаться от выпуска книги, но перенес ранее запланированное начало продаж со вторника следующей недели на эту пятницу.

В четверг стало известно, что адвокаты президента США Дональда Трампа пытаются не допустить публикации книги, в которой содержатся сенсационные подробности его президентства, сообщают американские СМИ.

В уведомлении, направленном автору - журналисту Майклу Уолффу и его издателю - содержалось требование немедленно прекратить дальнейшую публикацию книги, ее продажу и распространение.

В книге, среди прочего, приводятся интервью бывшего главного стратега Белого дома Стива Бэннона, который сделал множество неприятных для Трампа заявлений.

Например, Бэннон назвал встречу между сыном Трампа и группой россиян накануне выборов "изменой". Расследованием этой встречи в рамках расследования о возможном вмешательстве России в американские выборы занимается специальный прокурор Роберт Мюллер.

Ранее, когда стало известно о нелицеприятных словах Бэннона,Трамп заявил, что тот "лишился рассудка", после того как потерял работу в Белом доме.

Выступая по радио в среду, Бэннон ответил на критику, назвав Трампа великим человеком, и добавил, что будет поддерживать его "каждый день".

Что говорят адвокаты?

Адвокаты Трампа сообщили в официальном уведомлении, что рассматривают возможность обращения в суд с иском по обвинению в клевете, сообщает Washington Post.

По информации ABC News, в уведомлении также отмечается, что книга, предположительно, не приводит источники по многим наиболее дискредитирующим утверждениям.

Ни Майкл Уолфф, ни издатель Henry Holt and Co Inc пока не комментировали эту информацию.

В книге Уолффа приводятся сенсационные заявления, среди которых:

Команда Трампа была шокирована и напугана, когда выяснилось, что он победил

Его жена Мелания была в слезах в ночь подсчета голосов

Трамп был зол, что главные знаменитости проигнорировали его инаугурацию

Попав в Белый дом, президент решил, что он его раздражает и даже немного пугает

Иванка Трамп насмехалась над стилем прически отца и часто рассказывала друзьям, как он этого добивается

Книга, как сообщается, была написана на основе 200 интервью.

Что ответила администрация Трампа?

"Стив Бэннон никак не связан с моим президентством", - заявил Трамп.

Его пресс-секретарь Сара Сандерс назвала книгу "грязной таблоидной выдумкой", которая, по ее словам, наполнена лживой и недостоверной информацией, полученной у людей, не имеющих доступа к президенту или влияния в Белом доме.

Представитель Мелании Трамп подчеркнула, что она всячески поддерживала выдвижение супруга в президенты. "Она не сомневалась, что он победит, и была счастлива, когда это случилось", - заявила она.

В четверг Белый дом официально объявил о запрете персональных электронных устройств, в том числе мобильных телефонов в Западном крыле здания, объяснив это соображениями безопасности.