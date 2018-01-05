НАТО утвердило свой официальный гимн (2)
В мире | 5 января 2018 года, 10:11
Организация Североатлантического договора утвердила свой официальный гимн. Об этом говорится в сообщении альянса на официальном сайте.
Сообщается, что у НАТО и раньше был гимн, но он не был утвержден официально.
С 1989 года на связанных с блоком мероприятиях звучала композиция, которую написал дирижер Люксембургского военного оркестра, капитан Андре Рейхлинг.
В НАТО добавили, что у утвержденного гимна нет слов, при этом он написан для 20 музыкальных инструментов.
Послушать гимн можно здесь.
фото: Flickr
Теперь на получение гражданства буут мычать еще и гимн оккупантов!!!
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https://youtu.be/MdYFAG9ui3I
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