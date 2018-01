В мире |

Воздушный шар с туристами потерпел крушение над египетским городом Луксор, расположенном на юге страны. В результате происшествия по меньшей мере один человек погиб, еще семеро пострадали, передает AP со ссылкой на данные местных властей.

NEWSru Israel со ссылкой на египетские СМИ уточняет, что погибшим туристом оказался гражданин США. Информации о национальности других пострадавших на данный момент нет. Всего на момент происшествия в корзине находились около 20 туристов.

Известно, что инцидент произошел в пятницу, 5 января. По предварительным данным, причиной ЧП стал сильный ветер. Подробности происшествия выясняются.

1 American woman was killed, 7 other passengers were injured in a hot air balloon carrying tourists crash land in bad weather in #Luxor south of #Egypt pic.twitter.com/atdyBRogON