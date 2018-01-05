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Воздушный шар с туристами потерпел крушение над египетским городом Луксор, расположенном на юге страны. В результате происшествия по меньшей мере один человек погиб, еще семеро пострадали, передает AP со ссылкой на данные местных властей.

NEWSru Israel со ссылкой на египетские СМИ уточняет, что погибшим туристом оказался гражданин США. Информации о национальности других пострадавших на данный момент нет. Всего на момент происшествия в корзине находились около 20 туристов.

Известно, что инцидент произошел в пятницу, 5 января. По предварительным данным, причиной ЧП стал сильный ветер. Подробности происшествия выясняются.

1 American woman was killed, 7 other passengers were injured in a hot air balloon carrying tourists crash land in bad weather in #Luxor south of #Egypt pic.twitter.com/atdyBRogON — SaadAbedine (@SaadAbedine) 5 января 2018 г.

Ранее в Египте уже происходили несчастные случаи во время полетов воздушных шаров с иностранными туристами. Так, в феврале 2013 года в Луксоре в результате крушения воздушного шара погибли 19 человек. Тогда шар из-за неполадок в газовом оборудовании загорелся в воздухе и упал на землю с 300-метровой высоты. Жертвами трагедии в 2013 стали 19 человек - туристы из Гонконга, Японии, Франции, Великобритании и Венгрии, а также одна египтянка.

Еще одно аналогичное происшествие случилось в 2016 году. Тогда 22 туриста из Китая получили травмы в результате жесткой посадки воздушного шара из-за сильных порывов ветра. После этого полеты на воздушных шарах над Луксором были временно запрещены.

фото: Flickr