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Несчастный случай произошел в аэропорту города Киттиля на севере Финляндии: пилот частного самолета погиб, получив удар дверью воздушного судна, сообщает "Фонтанка" со ссылкой на финскую газету Ilta-Sanomat.

Отмечается, что инцидент произошел 4 января. "Небольшой 20-местный самолет готовился ко взлету, и капитан заходил в кабину", - приводит издание сообщение полиции.

В ведомстве отметили, что от удара пилот скончался на месте. 50-летний погибший был гражданином Германии. В момент происшествия, кроме него, на борту самолета больше никого не было.

СМИ уточняет, что ЧП произошло с самолетом Gulfstream G150. Он принадлежит австрийской компании Skyline Aviation, но зарегистрирован в Киеве. Skyline Aviation сдала самолет на Украину в лизинг.

Воздушное судно привезло в Финляндию пассажиров из Москвы. Планировалось, что следующим пунктом назначения станет Екатеринбург. По факту происшествия начато расследование.