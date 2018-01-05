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Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили признали на родине виновным в злоупотреблении служебными полномочиями на посту главы государства и заочно приговорили к трем годам заключения. Об этом сообщает "Грузия Online".

Приговор вынес судья Тбилисского городского суда Георгий Аревадзе 5 января. По версии следствия, Саакашвили помиловал четверых полицейских, сидевших в тюрьме за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани и сделал это в обход Комиссии по помилованию.

Сам Саакашвили в настоящее время находится на Украине.

Внешнеполитическое ведомство страны заявило, что не ведет с Грузией переговоров об экстрадиции политика.

Однако 26 декабря стало известно, что Окружной административный суд Киева отказался запретить Минюсту Украины экстрадицию Саакашвили. 3 января эта же инстанция признала законным отказ Управления Государственной миграционной службы Украины в Киевской области об оформлении документов для решения вопроса о признании политика лицом, требующим дополнительной защиты.

Саакашвили занимал пост президента Грузии с 2004 по 2013 год, а затем покинул страну. Против него на родине возбуждено несколько уголовных дел.

фото: Flickr