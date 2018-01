В мире |

Продолжающееся аномальное похолодание в некоторых штатах США привело к необычному явлению во Флориде - падению игуан с веток деревьев, передает AP. Фотографии замерзших пресмыкающихся, лежащих на земле, появились в Сети.

"Сцена у моего бассейна на заднем дворе этим утром", - написал один из пользователей, сотрудник местного издания Palm Beach Post Фрэнк Серабино в Twitter, опубликовав снимок зеленой игуаны, лежащей на земле у бассейна вверх лапами.

FROZEN IGUANAS - South Floridians aren't the only ones not used to this chilly weather. With falling temperatures also comes another unusual sight: falling iguanas. https://t.co/uxZXcwpfqg (Photo: Kay Pavkovich) pic.twitter.com/mHimIM9svg

There’s been an #iguana living in my parents yard in Miami for last 2 years. We found him like this today- We are trying to revive him

We have a lamp on him, he opened his eye & moved his arm, but not much else. #FrozenIguana pic.twitter.com/47zZhtlABb