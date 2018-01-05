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Продолжающееся аномальное похолодание в некоторых штатах США привело к необычному явлению во Флориде - падению игуан с веток деревьев, передает AP. Фотографии замерзших пресмыкающихся, лежащих на земле, появились в Сети.

"Сцена у моего бассейна на заднем дворе этим утром", - написал один из пользователей, сотрудник местного издания Palm Beach Post Фрэнк Серабино в Twitter, опубликовав снимок зеленой игуаны, лежащей на земле у бассейна вверх лапами.

FROZEN IGUANAS - South Floridians aren't the only ones not used to this chilly weather. With falling temperatures also comes another unusual sight: falling iguanas. https://t.co/uxZXcwpfqg



(Photo: Kay Pavkovich) pic.twitter.com/mHimIM9svg — WSVN 7 News (@wsvn) 4 января 2018 г.

There’s been an #iguana living in my parents yard in Miami for last 2 years. We found him like this today- We are trying to revive him

We have a lamp on him, he opened his eye & moved his arm, but not much else. #FrozenIguana pic.twitter.com/47zZhtlABb — MiamiGator (@GeoffMiami) 5 января 2018 г.

В сопроводительной надписи к посту он пояснил, что игуана замерзла, так как температура в регионе опустилась ниже 40 градусов по Фаренгейту (пять градусов Цельсия). Холоднокровные существа вроде игуан при такой температуре становятся вялыми, пояснила специалист комиссии по сохранению дикой природы Кристен Соммерс. Она добавила, что, если температура опускается еще ниже, игуаны замерзают.

При этом, по ее словам, они не обязательно умирают, а просто на некоторое время лишаются возможности двигаться. В связи с этим сердобольным гражданам крайне не рекомендуется пытаться подбирать и отогревать игуан. Нет гарантии, что животное не воспримет подобные действия как угрозу и не нападет на своего спасителя.

Лучше всего, по словам экологов, оставить игуан в покое. Тогда с наступлением тепла они "оттают" и снова "оживут".

фото: Flickr