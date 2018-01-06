СМИ: Трамп просит у конгресса 18 млрд долларов на стену (4)

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В мире | 6 января 2018 года, 13:36

Президент США Дональд Трамп запросил у конгресса 18 млрд долларов для постройки стены на границе с Мексикой, сообщает Washington Post со ссылкой на соответствующее письмо Трампа.

Отмечается, что денег должно хватить на постройку около 500 км стены и укрепление существующих 650 км. Если работы будут проведены, к 2027 году стена между Мексикой и США будет занимать половину границы.

Ранее сообщалось, что Трамп тестирует восемь вариантов стены.

фото: Flickr

Источник: Газета.ru
Комментарии 4
хи их1 час назад
Какие наглые мексиканцы,не хотят отгораживать себя за свой счёт.
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Русиано1 час назад
2016 год, Трамп: «Да, я намерен построить на границе с Мексикой огромную стену», — заявлял миллиардер. — А поскольку никто не умеет строить стены лучше и эффективнее, чем я, я построю ее дешево. И я сделаю так, что Мексика сама заплатит за эту стену».
Трамп врёт не хуже, чем кремлёвская крыса.
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Nitj43 минуты назад
U Kongressa... Štampujet obļigaciji to Vatikan.
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