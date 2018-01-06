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Президент США Дональд Трамп запросил у конгресса 18 млрд долларов для постройки стены на границе с Мексикой, сообщает Washington Post со ссылкой на соответствующее письмо Трампа.

Отмечается, что денег должно хватить на постройку около 500 км стены и укрепление существующих 650 км. Если работы будут проведены, к 2027 году стена между Мексикой и США будет занимать половину границы.

Ранее сообщалось, что Трамп тестирует восемь вариантов стены.

фото: Flickr