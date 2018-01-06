В Twitter отказались блокировать аккаунты мировых лидеров
В мире | 6 января 2018 года, 15:49
Руководство социальной сети Twitter опубликовало официальное обращение, в котором отказалось блокировать аккаунты мировых лидеров.
"Twitter существует для помощи в достижении глобальной, общественной дискуссии. Избранные мировые лидеры играют критическую роль в этой дискуссии в связи с их нестандартным уровнем влияния на наше общество", — говорится в тексте официального сообщения.
В компании подчеркнули, что такими действиями не удастся заставить лидеров замолчать, однако обсуждение их слов будет сильно затруднено.
Ранее президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что его ядерная кнопка "больше и мощнее", чем у лидера КНДР Ким Чен Ына.
фото: Flickr
Источник: Газета.ru