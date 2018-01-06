В мире |

Два самолета столкнулись в международном аэропорту Лестера Пирсона в Торонто (Канада). Об этом сообщается в Twitter авиакомпании WestJet. Видеозапись происшествия появилась в Telegram-канале Hue.

Принадлежащий ей Boeing 737-800 прибыл рейсом из Канкуна. На его борту находились 168 человек. Самолет врезался в борт авиакомпании Sunwing, в итоге начался пожар. Пассажиров и экипаж успели эвакуировать, никто не пострадал. CNN отмечает, что на борту самолета Sunwing (его модель не уточняется) людей не было.

Другие рейсы пришлось задержать, но после устранения последствий столкновения работа аэропорта возобновилась в полной мере.