В Литве обвинили Донатаса Баниониса в работе на КГБ (5)
В мире | 6 января 2018 года, 19:13
Известного советского актера из Литвы Донатаса Баниониса обвинили в работе на КГБ. Об этом сообщает портал Zmones со ссылкой на данные Центра изучения геноцида и резистенции жителей Литвы.
Отмечается, что Банионис был завербован под именем "Бронос" и предоставлял КГБ информацию об американских литовцах.
"В документах КГБ есть доказательства того, что агент Бронос был завербован в октябре 1970 года из-за его личных и деловых контактов с литовцами за рубежом", — говорится в сообщении Центра.
фото: Flickr
Источник: Газета.ru
Банионис сделал для Литвы гораздо больше, чем эти подзаборные шавки.
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Агент Магнолия. Кадровый офицер КГБ. Президентом Литвы сейчас работает. И что?
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Если посмотреть на политический курс пендолитвы то тут без бывшых чекистов не обошлось. Даля тоже от туда!
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