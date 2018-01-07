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Президент США Дональд Трамп сообщил, что готов в телефонном формате напрямую пообщаться с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном. Об этом хозяин Белого дома заявил на пресс-конференции в субботу, 6 января, в официальной загородной резиденции Кэмп-Дэвид.

"Я всегда верил в возможность диалога. Для меня это не представляет вообще никакой проблемы", - заявил Трамп.

Однако он подчеркнул, что это не означает, что подобный разговор может вестись без предварительных условий.Ранее Сеул предложил Пхеньяну провести переговоры в погранпункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне уже 9 января. При этом Трамп выразил надежду, что повестка будет шире, чем обсуждение возможного участия северокорейских спортсменов в Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.

"Мне бы хотелось, чтобы обсуждалась не только Олимпиада. В подходящий момент мы подключимся к процессу", - заверил он.

В конце декабря 2017 года Трамп выразил недовольство в связи с сообщениями в СМИ о том, что Китай тайно и в обход санкций Совбеза ООН поставляет нефть в Северную Корею.