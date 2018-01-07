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По еще одной книге автора "Игры престолов" Джорджа Мартина снимут сериал. Об этом сообщил телеканал Syfy.

Речь идет об экранизации книги "Ночной полет", написанной в 1980-м году. В главной роли сыграет Гретхен Мол, известная по сериалу "Подпольная империя".

Сюжет сериала развернется вокруг группы ученых, которые на космическом корабле отправляются на край Солнечной системы в надежде установить контакт с инопланетянами.

Отмечается, что в создании сериала поучаствуют Universal Cable Productions и Netflix.

Ранее Джордж Мартин готов обратиться к русской истории за вдохновением.