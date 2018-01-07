По еще одной книге автора "Игры престолов" снимут сериал
В мире | 7 января 2018 года, 20:05
По еще одной книге автора "Игры престолов" Джорджа Мартина снимут сериал. Об этом сообщил телеканал Syfy.
Речь идет об экранизации книги "Ночной полет", написанной в 1980-м году. В главной роли сыграет Гретхен Мол, известная по сериалу "Подпольная империя".
Сюжет сериала развернется вокруг группы ученых, которые на космическом корабле отправляются на край Солнечной системы в надежде установить контакт с инопланетянами.
Отмечается, что в создании сериала поучаствуют Universal Cable Productions и Netflix.
Ранее Джордж Мартин готов обратиться к русской истории за вдохновением.
Источник: Газета.ru