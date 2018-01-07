СМИ: экс-президент Ирана арестован за подстрекательство к протестам (3)

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В мире | 7 января 2018 года, 12:41

Власти Ирана арестовали экс-президента страны Махмуда Ахмадинежада за поддержку протестов во время его поездки в город Шираз, передает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.

"Власти распорядились арестовать бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада во время его визита в город Шираз, и арест состоялся при одобрении верховного лидера Али Хаменеи", – сообщила издающаяся в Лондоне арабоязычная газета Al-Quds Al-Arabi.

По данным газеты, иранские власти приняли такое решение из-за заявлений Ахмадинежада в городе Бушер на юге Ирана, которые были восприняты как "подстрекательство к беспорядкам".

Как отмечает издание, Ахмадинежад, выступая перед жителями Бушера, раскритиковал действующего президента страны Хасана Роухани и его правительство, обвинив их в самоустранении от проблем народа, «плохом управлении» и присвоении "монополии на общественное богатство".

Ранее США подвергли критике действия иранских силовиков, усмиряющих участников революционного бунта, и пообещали, что Вашингтон не останется в стороне, если в Иране будут нарушаться права человека.

Источник: Газета.ru
Комментарии 3
Павел Кунгуров2 часа назад
Еще один Саддам Хусейн, с мифическим ядерным оружием????
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https://pp.vk.me/c636719/v636719051/f4e6/ZW2crWuOor4.jpg34 минуты назад
https://pp.vk.me/c636719/v636719051/f4e6/ZW2crWuOor4.jpg
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А1 час назад
Путин тоже установил монополию на общественное богатство
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