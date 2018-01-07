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Власти Ирана арестовали экс-президента страны Махмуда Ахмадинежада за поддержку протестов во время его поездки в город Шираз, передает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.

"Власти распорядились арестовать бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада во время его визита в город Шираз, и арест состоялся при одобрении верховного лидера Али Хаменеи", – сообщила издающаяся в Лондоне арабоязычная газета Al-Quds Al-Arabi.

По данным газеты, иранские власти приняли такое решение из-за заявлений Ахмадинежада в городе Бушер на юге Ирана, которые были восприняты как "подстрекательство к беспорядкам".

Как отмечает издание, Ахмадинежад, выступая перед жителями Бушера, раскритиковал действующего президента страны Хасана Роухани и его правительство, обвинив их в самоустранении от проблем народа, «плохом управлении» и присвоении "монополии на общественное богатство".

Ранее США подвергли критике действия иранских силовиков, усмиряющих участников революционного бунта, и пообещали, что Вашингтон не останется в стороне, если в Иране будут нарушаться права человека.