В Стокгольме возле станции метро прогремел взрыв (5)
В мире | 7 января 2018 года, 13:45
Один человек получил серьезные ранения после того, как подобрал предмет близ станции метро "Ворбю" стокгольмского метро в районе Худдинге, сообщает стокгольмская полиция.
Мужчину доставили в больницу.
Сообщение поступило в 12:07, место происшествия оцеплено. Как пояснили в полиции шведскому информационному агентству ТТ, пострадавшему мужчине 60 лет, вместе с ним на месте взрыва находилась его 45-летняя спутница.
Фото: pixabay.com
Источник: РИА Новости
Начало Сирийского сценария! Ой держись Гейропа! Бежать то вам некуда, умирать придётся на родной земле. Бумеранг вернулся.
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И все это в цивилизованной, нейтральной стране. А что дальше? Добились своей толерантности и терпимости???
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Ты о рашке своей больше думай бумеранг как раз по вам ударит уже взрывают в магазинах и это только начало и взрывают простых людей а не тех подлецов которые под прикрытием красивых слов попросту проверяли своё новое оружие в Сирии
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