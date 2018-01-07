В мире |

Один человек получил серьезные ранения после того, как подобрал предмет близ станции метро "Ворбю" стокгольмского метро в районе Худдинге, сообщает стокгольмская полиция.

Мужчину доставили в больницу.

Сообщение поступило в 12:07, место происшествия оцеплено. Как пояснили в полиции шведскому информационному агентству ТТ, пострадавшему мужчине 60 лет, вместе с ним на месте взрыва находилась его 45-летняя спутница.

Фото: pixabay.com