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Пострадавший во взрыве возле станции метро Ворбю в Стокгольме скончался в больнице, сообщает Aftonbladet.

По словам представителя местной полиции, речь идет о ручной гранате, которую поднял 60-летний мужчина.

Женщина 45 лет получила ранения лица и телесные повреждения.

Силовики не рассматривают этот инцидент как теракт. Станция метро и прилегающая территория остаются закрытыми.

Ранее сообщалось, что при взрыве возле метро Ворбю пострадали два человека.

Фото: flickr.com