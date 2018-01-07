Взрыв в Стокгольме: пострадавший скончался в больнице
В мире | 7 января 2018 года, 16:34
Пострадавший во взрыве возле станции метро Ворбю в Стокгольме скончался в больнице, сообщает Aftonbladet.
По словам представителя местной полиции, речь идет о ручной гранате, которую поднял 60-летний мужчина.
Женщина 45 лет получила ранения лица и телесные повреждения.
Силовики не рассматривают этот инцидент как теракт. Станция метро и прилегающая территория остаются закрытыми.
Ранее сообщалось, что при взрыве возле метро Ворбю пострадали два человека.
Фото: flickr.com
Источник: Газета.ru