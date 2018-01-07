В США телеоператор не поверил мужчине и придумал ему другое имя (4)

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В мире | 7 января 2018 года, 17:12

Мужчина из Атланты пожаловался в Twitter на оператора местного телеканала, который в телесюжете назвал его ненастоящим именем.

"Эмма и я попали на телевидение, но оператор не поверил, что меня зовут Хантер Фишер, поэтому он придумал мне другое", — написал он в Twitter. Твит собрал уже 133 тысячи лайков.

Судя по всему, оператора смутило сочетание имени и фамилии — если перевести на русский язык, молодого человека буквально зовут "Охотник Рыбак".

В итоге в телесюжете его представили Бенджамином Холкомбом. Пользователи Twitter не остались в стороне от этой истории.

"Добро пожаловать в семью, Бен", — написал местный конгрессмен Скотт Холкомб.

Кроме того, обнаружился мужчина, которого на самом деле зовут Бенджамин Холкомб и которому стали активно сообщать об этой ситуации.

"Кори, ты третий человек, который мне это послал. Хахаха!", — написал он одному из комментаторов.

Кроме того, Хантеру написал другой Бен Холкомб: "Надеюсь, тебе понравилось быть мной один день".

"Чувак, со мной случилось то же самое. Мое настоящее имя Фест Борн (буквальный перевод — "первенец" — ред.), но в новостях вместо него использовали имя моего друга. Лол. Я даже показал им документы", — поделился своей историей born1st.

"Теперь мне интересно, есть ли человек, которого зовут Хантер Газерер (букв. "охотник-собиратель" — ред.), — отметила rebuttery.

Фото: twitter.com

Источник: РИА Новости
Комментарии 4
Это2 часа назад
Новость о том, как низко пал уровень журналистки, во всём мире - бессовестно лгут, даже там, где это совсем не нужно.
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Патриот 2 часа назад
М-да! Важная тема! Я бы этого писаку уволил бы сразу после прочтения этого бреда. MIX NEWS просто позорят а редактора на это закрывают глаза! Этот дебил наверняка чеето протеже. MIX NEWS!!! Проснитесь! Смешно читать этот бред на вашем уважаемом сайте. Не опускайтесь так низко как DELFI.
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АЛ22 часа назад
И что? Это НОВОСТЬ? Пусть они там в своей Америке хоть горшками себя называют, зачем переписывать их бред в русских новостях?
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