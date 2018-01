В мире |

Мужчина из Атланты пожаловался в Twitter на оператора местного телеканала, который в телесюжете назвал его ненастоящим именем.

"Эмма и я попали на телевидение, но оператор не поверил, что меня зовут Хантер Фишер, поэтому он придумал мне другое", — написал он в Twitter. Твит собрал уже 133 тысячи лайков.

Emma and I made it on TV but the camera guy didn’t believe my name was Hunter Fisher so he just made one up for me pic.twitter.com/VMJyc2M8EX